Боррель призвал к международному расследованию инцидента с самолетом в Минске

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к международному расследованию инцидента, когда самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экстренно приземлился в Минске. Об этом пишет РИА «Новости».

«Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — говорится в заявлении Борреля.

По его мнению, белорусские власти действовали так, что «создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

После этого инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии, а министерство иностранных дел Латвии выступило за закрытие белорусского воздушного пространства для международных рейсов.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.