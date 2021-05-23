МИД Латвии призвало закрыть воздушное пространство Белоруссии

close
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодняшний захват рейса Ryanair режимом [Александра] Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии после задержания журналиста. Также посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом, добавил Моравецкий. По его словам, Варшава требует от Минска «немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов». Польские власти также требуют прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.