МИД Латвии призвало закрыть воздушное пространство Белоруссии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодняшний захват рейса Ryanair режимом [Александра] Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии после задержания журналиста. Также посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом, добавил Моравецкий. По его словам, Варшава требует от Минска «немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов». Польские власти также требуют прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.