Президент Киргизии отправился в Россию для переговоров с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Сочи для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Главы двух государств во время встречи обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы расширения связей между Киргизией и Россией, а также меры против пандемии коронавируса и поставки российских вакцин в киргизское государство.

Сопровождать Жапарова будут глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, руководитель отдела внешней политики администрации президента Дастан Душекеев, а также посол в России Гульнара-Клара Самат.

В начале мая Жапаров утвердил новый проект киргизской конституции, согласно которой Киргизия перестает быть парламентско-президентской республикой и принимает президентскую форму правления. Референдум об изменении конституции прошел в стране 11 апреля, в поддержку изменений закона выступили 79,3% избирателей. Против проголосовали 13,7%. Явка при этом составила менее 37% при минимальной в 30% избирателей.