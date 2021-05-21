Захарова заявила, что тема Украины есть в диалоге России и США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что тема Украины есть в диалоге РФ и Соединенных Штатов. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя МИД, американская сторона регулярно прибегает к грубой риторике и фальсификации.

«Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная», — обратила внимание Захарова.

Она подчеркнула, что фальсификации со стороны США могут происходить как в историческом контексте, так и на современно этапе.

Ранее Захарова рассказала о давлении на диппредставительства России в США. Она объяснила, что пока остается «хотя бы малейшая возможность», консульское обслуживание будет оказываться в необходимых объемах.

Кроме того, Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций. Санкции США и Евросоюза являются «жестом отчаяния», потому что в Вашингтоне и Брюсселе не смогли принять новую реальность, где Россия может вести себя самостоятельно и выстраивать отношения с другими странами, уверена официальный представитель МИД.