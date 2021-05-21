Захарова заявила, что тема Украины есть в диалоге России и США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что тема Украины есть в диалоге РФ и Соединенных Штатов. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя МИД, американская сторона регулярно прибегает к грубой риторике и фальсификации.

«Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная», — обратила внимание Захарова.

Она подчеркнула, что фальсификации со стороны США могут происходить как в историческом контексте, так и на современно этапе.

Ранее Захарова рассказала о давлении на диппредставительства России в США. Она объяснила, что пока остается «хотя бы малейшая возможность», консульское обслуживание будет оказываться в необходимых объемах.

Кроме того, Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций. Санкции США и Евросоюза являются «жестом отчаяния», потому что в Вашингтоне и Брюсселе не смогли принять новую реальность, где Россия может вести себя самостоятельно и выстраивать отношения с другими странами, уверена официальный представитель МИД.