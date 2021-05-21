Роскосмос призвал США отменить санкции, введенные в отношении предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации, который прокомментировал слова гендиректора компании Tesla Илона Маска о необходимости усиления диалога между Россией и США.

В Роскосмосе отметили, что приветствуют нацеленность бизнесмена на развитие международного сотрудничества в космосе.

«Но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли», — сказали в пресс-службе гокорпорации.

Ранее США ввели санкции в отношении нескольких зарубежных компаний. В их числе оказались предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центра «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

В декабре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к правительству США с требованием отменить эти санкции ради «общего дела».