Косачев раскритиковал проект сенаторов США по новым санкциям

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал американский законопроект о восстановлении санкций по «Северному потоку — 2», передает РИА «Новости».

Ранее в Конгресс США поступил законопроект, который призван восстановить санкции в отношение компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Проект внесен сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями», — подчеркнул Косачев.

Он выразил мнение, что во внешней политике Соединенных Штатов рано или поздно должны появиться здравый смысл и уважение международного права.

«И тогда санкциям в такой политике не должно быть места», — сказал российский сенатор.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.