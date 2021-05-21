Косачев раскритиковал проект сенаторов США по новым санкциям

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал американский законопроект о восстановлении санкций по «Северному потоку — 2», передает РИА «Новости».

Ранее в Конгресс США поступил законопроект, который призван восстановить санкции в отношение компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Проект внесен сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями», — подчеркнул Косачев.

Он выразил мнение, что во внешней политике Соединенных Штатов рано или поздно должны появиться здравый смысл и уважение международного права.

«И тогда санкциям в такой политике не должно быть места», — сказал российский сенатор.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.