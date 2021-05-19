Песков: терроризм сплошь и рядом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что терроризм «вновь поднимает голову».

Он согласился с мнением президента.

«Конечно, они (террористы) сплошь и рядом. Вы новости читаете? Давайте не будем их перечислять», — сказал Песков.

Он пояснил, что эти слова касаются не только палестино-израильского конфликта.

«Там тоже есть террористические акты, но мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он ответил на вопрос, представляет ли ХАМАС угрозу для Израиля.

«Мы внимательно следим за развитием событий, мы разделяем крайнюю обеспокоенность. Россия предпринимает разные инициативы, усилия в рамках квартета, мы призываем стороны к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть сдержанными, чтобы не подливать масла в огонь», — сказал Песков.

Накануне Путин заявил, что озабоченность вызывает «деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью».