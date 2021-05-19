СМИ: Франция готовит проект резолюции СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины

Франция, Тунис, Египет и Иордания готовят проект резолюции СБ ООН, призывающий к прекращению огня и предоставлению гуманитарного доступа в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Франция вместе с Египтом, Тунисом и Иорданией готовит проект резолюции, призывающий к прекращению огня и гуманитарному доступу. Он написан так, чтобы быть приемлемым для всех», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представители Израиля и Палестины выступят на открытом заседании Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе.

До этого сообщалось, что Россия предложила новый формат переговоров по конфликту Израиля и Палестины.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.