Нарышкин рассказал, почему Лондон не осуждает нарушения демократии в США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объяснил, почему Лондон не осуждает нарушения демократии в США. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, Великобритания из-за «евроатлантической солидарности» не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, имевшие место во время выборов президента Соединенных Штатов, когда даже действовавшего на тот момент лидера американского государства Дональда Трампа «выкинули» из социальных сетей.

«После того как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, нет у вас таких ощущений, что были нарушены фундаментальные принципы демократии при организации выборов, нарушено право свободы слова, свободы распространения информации?», — отметил он.

Кроме того, он задался вопросами о свободе слова и демократии в данной ситуации.

«Почему вы этим не возмущаетесь, скажите мне, пожалуйста. А я знаю, почему: это все одиозная евроатлантическая солидарность», — сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин предположил, что масштабную кибератаку в США, произошедшую в прошлом году, могла организовать западная разведка.