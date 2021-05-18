Госсекретарь США заявил о желании предсказуемых отношений с Россией

Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако готовы отвечать на «безрассудные или агрессивные действия» Москвы, сообщил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал Fox News.

«Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Действительно, есть сферы, сотрудничество в которых отвечает интересам обеих сторон», — заявил госсекретарь.

В частности, он привел в пример оперативные действия администрации президента США Джо Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«В то же время мы достаточно ясно дали понять, что если Россия решит предпринять безрассудные или агрессивные действия, которые угрожают нашим интересам или интересам наших союзников и партнеров, мы ответим», — подчеркнул Блинкен.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что о перезагрузке отношений с США в текущем контексте не может идти речи.