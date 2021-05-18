Путин наградил Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду полпред получил за «за большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».

Глава государства также вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».

17 мая Путин продлил срок госслужбы полпреду Северо-Кавказского федерального округа Юрию Чайке.

11 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов был награжден орденом Александра Невского.