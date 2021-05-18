Путин назвал односторонние санкции недопустимыми

Президент России Владимир Путин во время выступления перед иностранными послами назвал недопустимыми односторонние санкции, сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что Россия готова работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, учитывая интересы друг друга, а также избегая вмешательства во внутренние дела. Также глава государства выступил за обеспечение «равной и неделимой безопасности», честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений.

«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию России.

Ранее Европейский Совет продлил действие режима санкций за киберпреступления.

4 мая официальный представитель МИД Мария Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций.