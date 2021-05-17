Байден заявил, что США продолжат вести переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке

Власти США продолжат вести переговоры с Израилем, Палестиной и своими партнерами в регионе для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Моя администрация намерена продолжать взаимодействие с палестинцами, израильтянами и другими региональными партнерами для достижения стабильного периода спокойствия», — отметил глава государства.

«Мы также считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают жить в безопасности и защищенности и пользоваться в равной мере свободой, процветанием и демократией», — добавил президент.