Нетаньяху провел переговоры с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, на которых рассказал о последующих шагах Израиля в разрешении конфликта с сектором Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять», — указано в заявлении канцелярии.

По словам Нетаньяху, Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту».

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.

Ранее появилось видео атаки Израиля на многоэтажное здание с офисами СМИ в Газе.