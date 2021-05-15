В МИД России обвинили Чехию в перекладывании вины за взрывы во Врбетице

У Праги нет возможности провести объективное расследование произошедшего во Врбетице и в результате появились попытки переложить всю вину на Россию. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

До этого пражское издание Mladá fronta DNES заявило, что после взрывов на складах, произошедших в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.

По словам Захаровой, в российском МИД уже обращали внимание на материал «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений».

«От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании», — уточняется на сайте МИД.

Как добавили в МИД, руководство Imex Group считает, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов.

В министерстве обращают внимание, что складывается впечатление, что у правительства Чехии не получается выстроить логическую цепочку «происходящих на территории собственной страны безобразий».

В результате Прага пытается переложить всю вину на «внешнего врага» в виде Российской Федерации, заключили в МИД.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты оказались сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы связаны со взрывом на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Москва, в свою очередь, все обвинения отрицает.