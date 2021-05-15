Украинский экс-министр предсказал досрочные выборы президента страны

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева полагает, что президент страны Владимир Зеленский намерен объявить о проведении досрочных выборов главы государства. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению Ревы, украинский лидер сделает такое объявление 24 августа текущего года на 30-летие независимости Украины, сами выборы пройдут осенью.

При этом экс-министр уверен, что таким образом Зеленский попытается выиграть себе еще пять лет в президентском кресле.

«Три года, которые остались, они будут ухудшать ситуацию для президента Зеленского. Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт еще на пять лет – это сейчас», – выразил свою позицию Рева.

Ранее глава политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что в случае проведения досрочных выборов главы государства экс-президент Петр Порошенко может еще раз возглавить Украину.