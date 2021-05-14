Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

Президент России Владимир Путин считает, что Украину превращают в антипод России. Об этом сообщает ТАСС.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заявил глава государства на оперативном совещании с членами Совбеза.

Также Путин отметил, что на Украине сейчас «происходит совершенно очевидно зачистка политического поля», и Россия вынуждена реагировать на действия украинских властей.

«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — сказал он.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал «расправой» преследование главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.