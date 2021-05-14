Песков рассказал об отношениях Путина и Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест председателя политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле следят за событиями на Украине.

«Мы никоим образом не собираемся в них (события на Украине — ред.) вмешиваться, но речь не должна идти о политической охоте на ведьм и попытке освободиться от конкурентов», — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Медведчук является для Путина украинским политиком, который придерживается желания нормализации отношений между Российской Федерацией и Украиной.

«Они знают друг друга, неоднократно встречались, Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию, но он остается украинским политиком», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у российской стороны контакты с Медведчуком.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 11 мая в доме Медведчука прошли обыски, 12 мая политик получил статус подозреваемого, на следующий день его поместили под домашний арест.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что арест Медведчука лишил его возможности «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».