По Израилю из сектора Газа с начала эскалации было выпущено 1800 ракет

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в ходе брифинга рассказал о том, сколько ракет было выпущено с начала обострения конфликта между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Египет собирается приостановить сотрудничество с Израилем в некоторых сферах из-за отказа начать гуманитарное перемирие с сектором Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.