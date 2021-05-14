Израиль отклонил просьбу Египта начать гуманитарное перемирие с сектором Газа, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции», — заявили в эфире телеканала.

Египетская делегация посетила сектор Газа и Тель-Авив с целью провести консультации с властями для заключения перемирия.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия в секторе Газа.