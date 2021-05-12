МИД РФ: сотрудничество в борьбе с терроризмом стало виртуальным

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса международное сотрудничество по борьбе против терроризма не ослабло, а перешло в виртуальный формат, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, затронувший практически все государства коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат — виртуальный», — рассказал Сыромолотов.

В качестве примера роста взаимодействия в борьбе с международным террором, он назвал работу группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

«Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 году под российским председательством заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии «пятерки»», — напомнил Сыромолотов.

Вместе с тем, по его словам, возможность взаимодействовать напрямую является более простым способом борьбы с терроризмом. Сыромолотов добавил, что Россия остается одним из лидеров по борьбе с терроризмом.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил об уничтожении лидеров всех бандгрупп на Северном Кавказе.