В Совете Госдумы рассмотрят законопроект о денонсации ДОН 11 мая

Спикер Вячеслав Володин заявил, что в Совете Государственной думы 11 мая рассмотрят законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) в приоритетном порядке. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

«Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на совете Государственной думы», — подчеркнул он.

По его словам, подобная реакция со стороны России последовала после выхода Соединенных Штатов из соглашения, а также из-за пассивности Америки и невозвращения к ДОН.

«Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — добавил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Договора по открытому небу. Документ был размещен в базе данных нижней палаты во вторник 11 мая.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки. Процедура выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу закончилась 22 ноября 2020 года.