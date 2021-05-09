Рябков назначен представителем президента РФ по вопросу ДОН

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы министерства иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации РФ Договора по открытому небу. Об этом сообщается в распоряжении, размещенном на интернет-портале правовой информации.

Документ, утвержденный российским главой, опубликован 9 мая.

Договор по открытому небу является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Таким образом позволяется 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. При этом процедура выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу закончилась 22 ноября 2020 года.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки.

Ранее Путин предложил Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии. Отмечается, что соответствующее предложение главой государства было сделано в ходе встречи по видеосвязи в четверг, 9 апреля.