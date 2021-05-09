Путин: День Победы был, есть и будет для России священным

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Президент России Владимир Путин в ходе парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поздравил граждан страны, ветеранов и военных с Днем Победы.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы <...> С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа священным», – заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что праздник является российским «по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм». Глава государства выразил благодарность ветеранам, а также объявил минуту молчания в память о погибших.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран Содружества независимых государств (СНГ), а также народы Украины и Грузии с годовщиной победы.