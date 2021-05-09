В Москве идет парад Победы
Парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
Министр обороны России Сергей Шойгу принял доклад о готовности войск к параду Победы от главнокомандующего сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова.
«Войска московского гарнизона для парада в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены», — отчитался Салюков.
На параде обеспечены меры безопасности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все участвующие в мероприятии военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
- Путин: День Победы был, есть и будет для России священным
- Минтруд не намерен делать длинные майские праздники постоянными
- Школьные программы проверят на полноту сведений о ВОВ
- Лукашенко подписал декрет о передаче власти при гибели президента
- Илон Маск заявил о наличии синдрома Аспергера
- Крейсер США изъял груз российского оружия в Аравийском море
- Адвокат назвал категории россиян с правом на двойную пенсию
- На Камчатке обнаружили пропавший вертолет