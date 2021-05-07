Премьер Израиля позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, Президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что также были обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе была подтверждена готовность активизировать торгово-экономические отношения и провести в скором времени очередное заседание межправительственной комиссии. Кроме того, Путин и Нетаньяху условились продолжать диалог по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств.

Отдельное внимание стороны уделили международной повестке дня, сделав акцент на проблемах в Сирии. Премьер-министр рассказал президенту России о контактах израильской стороны с Киевом.

Ранее Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике.