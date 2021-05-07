Глава ЛНР рассказал, кого боится Зеленский

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объяснил, кого боится президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА «Новости».

По словам Пасечника, на Украине продолжают действовать политические и военные силы, сформированные из националистов, для которых «другом и товарищем» является скорее США, чем Россия.

«И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский», — сказал глава ЛНР.

Кроме того, он считает, что сегодня украинская экономика зависит от США. Пасечник пояснил, что получение Украиной транша зависит от того, будет ли Зеленский «послушным».

По словам главы республики, сейчас стране хватает денег только на выплату социальных пособий, пенсий и зарплат. Пасечник дополнил, что Украине важно не допустить социального взрыва, поэтому глава государства «сидит на определенной игле в финансовом плане» от США и Европы.

Он также считает, что о несамостоятельности президента Украины говорит и его отказ от встречи с руководством самопровозглашенных республик Донбасса.

Ранее глава ЛНР назвал конфликт в Донбассе «настоящей гражданской войной».