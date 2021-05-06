Глава МИД Украины призвал США «мотивировать» Росиию выполнять «Минск-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как Вашингтон может мотивировать Москву выполнять Минские соглашения. Об этом он сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1.

Представитель МИД заявил, что он с главой Госдепа «обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию».

Кулеба также указал, что детали разговора конфиденциальны. «Мы говорили, в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял», — сообщил Кулеба.

Министр добавил, что Блинкен заверил его, что Вашингтон не будут осуществлять никаких договоренностей по Украине без участия Киева.