Кулеба рассчитывает обсудить с Блинкеном вопрос закупки вооружений у США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос закупки вооружений у США. Об этом сообщает CNN.

По данным CNN, глава украинского МИД намерен обсудить со своим американским коллегой закупку Киевом систем ПВО, а также противоснайперского оборудования.

«Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке [этого военного оборудования] у США», — сказал Кулеба.

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