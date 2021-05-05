Меркель рассказала о своих планах после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на данный момент у нее нет времени на обдумывание своего будущего после ухода с занимаемого поста, она планирует сделать это уже после выхода в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда (после выхода в отставку) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу», — подчеркнула она.

Кроме того, на слова модератора о том, что ответ канцлера означает, что о пенсии пока речь не идет, она ответила — «посмотрим».

Ранее Меркель рассказала о своих мечтах.

Срок полномочий действующего канцлера ФРГ истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.