Байден намерен привлекать союзников к борьбе с угрозами Ирана и КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон собирается тесно сотрудничать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, которые связаны с ядерными программами КНДР и Ирана. Текст его выступления опубликовал Белый дом.

По его словам, ядерные программы Ирана и КНДР представляют серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов и мира.

«Мы будем тесно работать с нашими союзниками, чтобы посредством дипломатии и твердого сдерживания противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран», — сказал Байден.

Он также рассказал о разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам главы Белого дома, в ходе беседы он отметил, что приветствует конкуренцию и не ищет конфликта, однако будет защищать американские интересы «по всем вопросам».

Кроме того, Байден сказал Си Цзиньпину, что США «будут поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах», как это делает американская сторона вместе с НАТО в Европ».