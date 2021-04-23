Украина выступила против участия ЛНР и ДНР в переговорах

Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина выступила против участия в переговорах по поводу перемирия на востоке страны самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, сообщает «Страна.ua».

Однако он добавил, что Украина готова к переговорам в любой точке Донбасса с участием Франции, Германии и России в рамках «нормандского формата».

«Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы (Россия) вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за «ЛДНР» в Нормандском формате?», — поинтересовался Арестович.

Он также подчеркнул, что «никаких непризнанных республик не может быть» как в Минском, так и в Нормандском формате. По словам Арестовича, Россия пытается легитимизировать ЛНР и ДНР. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на днях произнес «республики ДНР и ЛНР», что, по словам пресс-секретаря, сильно ударило по Минским соглашениям.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР.

Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины на линии соприкосновения в Донбассе. При этом Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.