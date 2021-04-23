В офисе Зеленского отреагировали на предложение Козака о встрече в Донбассе

Киев оценил предложение России провести в Донбассе встречу с участием Франции и Германии, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины с участием представителей Украины, ДНР и ЛНР.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, представители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — «Газета.Ru») «несубъектны в юридическом смысле», в связи с чем украинская сторона расценивает данное предложение «как то, что может размыть саму идею переговоров».

Он отметил, что для обеспечения конструктивности предложение российской стороны «можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы».

Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. При этом советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.