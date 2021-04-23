Медведев оценил угрозу США о том, что «Россия заплатит цену»

Заявления американских политиков о том, что Россия «заплатит цену», ведут прямо в тупик. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА «Новости».

«Риторика, заключающаяся в нехитрых словах «Россия заплатит цену», хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому», — написал экс-президент России.

Ранее Медведев заявил, что Соединенным Штатам стоит использовать возможности прямого общения с Россией не как телефонную связь, а как платформу для откровенного диалога.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 16 российских организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. Также в рамках новых ограничительных мер США выслали 10 российских дипломатов.

В ответ Вашингтон получил от Москвы список дипломатов, которые будут высланы из России.