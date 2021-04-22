Чехия сократит штат российского посольства до численности дипмиссии в Москве

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о сокращении состава посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Об этом сообщают РИА «Новости»РИА Новости.

«Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая», - сказал Кулганек.

Отмечается, что согласно данным МИД Чехии состав посольства России в Праге насчитывает 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве работают 5 дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, в соответствии с заявлением Кулганека, Чехия потенциально может выслать 22 российских дипломата и 48 техслужащих.

Накануне Кулганек заявил, что для «выравнивания» численности состава посольств Прага должна выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.