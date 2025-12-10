«Я романтик»: в Иркутске жители ЖК поймали мужчину с биноклем, наблюдавшего за ними

112: в Иркутске заметили мужчину, наблюдавшего за соседями в бинокль

В Иркутске местные жители заметили мужчину, который наблюдал за людьми через бинокль. Об этом сообщает «112».

На кадрах с места заметно, как мужчина смотрит в бинокль, предположительно, рассматривая, что в своих домах делают жильцы ЖК.

Соседи пытались поймать его, но мужчина замечал слежку и начинал «петлять» по этажам. Также в некоторых случаях он успевал скрыться прежде, чем кто-то к нему выходил.

Спустя некоторое время местные жители все же задержали мужчину. Выяснилось, что он является рабочим, который делает ремонт в одной из квартир.

«Я романтик. Люблю смотреть на звезды и фонарики», – объяснил свои действия мужчина.

Строитель извинился перед людьми.

