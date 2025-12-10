На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я романтик»: в Иркутске жители ЖК поймали мужчину с биноклем, наблюдавшего за ними

112: в Иркутске заметили мужчину, наблюдавшего за соседями в бинокль
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске местные жители заметили мужчину, который наблюдал за людьми через бинокль. Об этом сообщает «112».

На кадрах с места заметно, как мужчина смотрит в бинокль, предположительно, рассматривая, что в своих домах делают жильцы ЖК.

Соседи пытались поймать его, но мужчина замечал слежку и начинал «петлять» по этажам. Также в некоторых случаях он успевал скрыться прежде, чем кто-то к нему выходил.

Спустя некоторое время местные жители все же задержали мужчину. Выяснилось, что он является рабочим, который делает ремонт в одной из квартир.

«Я романтик. Люблю смотреть на звезды и фонарики», – объяснил свои действия мужчина.

Строитель извинился перед людьми.

До этого в аэропорту Уфы блогер поймала мужчину, подглядывавшего за женщинами в туалете. Полицейские задержали подозреваемого и нашли в его телефоне много видео соответствующего характера.

Ранее в Приморье муж тайно снял экс-жену на камеру в туалете и отправил знакомым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами