Число погибших в результате обрушения домов в Марокко увеличилось

Число жертв обрушения домов в Марокко возросло до 22
Natacha Pisarenko/AP

Число жертв обрушения двух смежных домов в Фесе в Марокко увеличилось до 22. Ранены 16 человек, пишет портал Le360 со ссылкой на местные власти.

По последним данным, среди погибших есть женщины и дети. Полиция начала расследование.

Изначально сообщалось о 19 погибших, четверо из них — дети. Обрушение произошло в районе Эль-Мустакбаль во вторник, 9 декабря. Сообщается, что в обоих зданиях проживало восемь семей. По данным марокканских СМИ, из-под завалов живыми извлекли двух беременных женщин.

Как отмечали СМИ, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Несколько пострадавших были доставлены в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии. Кроме того, местных жителей эвакуировали в качестве меры предосторожности. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.

28 ноября в Южно-Сахалинске на месте обрушения строительного объекта погибли три человека. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее в частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок.

