Число погибших в результате обрушения домов в Марокко увеличилось

Число жертв обрушения двух смежных домов в Фесе в Марокко увеличилось до 22. Ранены 16 человек, пишет портал Le360 со ссылкой на местные власти.

По последним данным, среди погибших есть женщины и дети. Полиция начала расследование.

Изначально сообщалось о 19 погибших, четверо из них — дети. Обрушение произошло в районе Эль-Мустакбаль во вторник, 9 декабря. Сообщается, что в обоих зданиях проживало восемь семей. По данным марокканских СМИ, из-под завалов живыми извлекли двух беременных женщин.

Как отмечали СМИ, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Несколько пострадавших были доставлены в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии. Кроме того, местных жителей эвакуировали в качестве меры предосторожности. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.

