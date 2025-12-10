На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва вручила Белоруссии ноту протеста

МИД Литвы вручил дипломату Белоруссии ноту протеста с требованием вернуть фуры
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии, потребовав вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и обеспечить контроль за воздушным пространством на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

«Временный поверенный в делах посольства Белоруссии, вызванный в министерство иностранных дел Литовской Республики, получил ноту протеста в связи с продолжающимися гибридными атаками, осуществляемыми с территории Белоруссии, и насильственным захватом имущества граждан и компаний Евросоюза», — сказано в заявлении МИД.

В нем отмечается, что белорусской стороне «вновь настоятельно рекомендовали обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернуть незаконно конфискованное имущество», которое принадлежит компаниям и гражданам ЕС.

25 ноября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что более 1,8 тысячи литовских фур остаются на белорусской территории в связи с тем, что власти Литвы не идут на конструктивный диалог с Минском по вопросу пограничного контроля.

20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. Речь идет о погранпереходах Бенякони — Шальчининкай, а также о пункте пропуска Каменный Лог — Мядининкай.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее Лукашенко обвинил Литву в нагнетании ситуации с метеозондами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами