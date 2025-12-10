Литва вручила Белоруссии ноту протеста

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии, потребовав вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и обеспечить контроль за воздушным пространством на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

«Временный поверенный в делах посольства Белоруссии, вызванный в министерство иностранных дел Литовской Республики, получил ноту протеста в связи с продолжающимися гибридными атаками, осуществляемыми с территории Белоруссии, и насильственным захватом имущества граждан и компаний Евросоюза», — сказано в заявлении МИД.

В нем отмечается, что белорусской стороне «вновь настоятельно рекомендовали обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернуть незаконно конфискованное имущество», которое принадлежит компаниям и гражданам ЕС.

25 ноября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что более 1,8 тысячи литовских фур остаются на белорусской территории в связи с тем, что власти Литвы не идут на конструктивный диалог с Минском по вопросу пограничного контроля.

20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. Речь идет о погранпереходах Бенякони — Шальчининкай, а также о пункте пропуска Каменный Лог — Мядининкай.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее Лукашенко обвинил Литву в нагнетании ситуации с метеозондами.