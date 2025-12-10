Политолог оценил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

Политолог Рар: Трамп будет содействовать правым силам в Европе

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал призыв американского бизнесмена Илона Маска расформировать Еврокомиссию. Эксперт считает, что аналогичного мнения придерживается и президент США Дональд Трамп.

«Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. <...> Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», — спрогнозировал аналитик.

Он допустил, что в дальнейшем мир увидит возвращение Европы к системе национальных правительств.

Накануне Маск выразил мнение, что Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу Европейского союза избирать прямым голосованием. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии, подчеркнул миллиардер.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.