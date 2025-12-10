На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

Политолог Рар: Трамп будет содействовать правым силам в Европе
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал призыв американского бизнесмена Илона Маска расформировать Еврокомиссию. Эксперт считает, что аналогичного мнения придерживается и президент США Дональд Трамп.

«Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. <...> Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», — спрогнозировал аналитик.

Он допустил, что в дальнейшем мир увидит возвращение Европы к системе национальных правительств.

Накануне Маск выразил мнение, что Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу Европейского союза избирать прямым голосованием. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии, подчеркнул миллиардер.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами