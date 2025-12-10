На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор мужчине за поджог дома с ребенком

Жителя Калининграда приговорили к 22 годам за поджог дома с ребенком
true
true
true
close
Telegram-канал Калининградский Следком

Жителя Калининграда приговорили к 22 годам лишения свободы за поджог дома, в котором находился ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СК.

Сообщается, что в СНТ «Победа» мужчина хотел поджечь жилье соседки, тем самым покушаясь на ее жизнь. Женщина выжила, однако не удалось спасти четырехлетнего мальчика, находившегося в помещении.

Ущерб, причиненный имуществу собственника дома, оценивается в размере 2,73 млн рублей. С обвиняемого взыскали эту сумму, он также должен выплатить 6 млн рублей моральной компенсации родителям мальчика.

Как уточняет портал «Клопс», мужчина поджег дом соседки из-за возникшего с ней конфликта. По его словам, женщина не рассчиталась с ним полностью за обустройство бетонных дорожек на ее участке.

Пьяный мужчина затаил обиду, он решил расправиться с женщиной. Обвиняемый залил бензином пол на веранде и входную дверь, после чего поджег. Женщина смогла спастись, покинув квартиру через окно.

Ранее в Петербурге загорелось здание рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами