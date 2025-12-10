Суд вынес приговор мужчине за поджог дома с ребенком

Жителя Калининграда приговорили к 22 годам за поджог дома с ребенком

Жителя Калининграда приговорили к 22 годам лишения свободы за поджог дома, в котором находился ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СК.

Сообщается, что в СНТ «Победа» мужчина хотел поджечь жилье соседки, тем самым покушаясь на ее жизнь. Женщина выжила, однако не удалось спасти четырехлетнего мальчика, находившегося в помещении.

Ущерб, причиненный имуществу собственника дома, оценивается в размере 2,73 млн рублей. С обвиняемого взыскали эту сумму, он также должен выплатить 6 млн рублей моральной компенсации родителям мальчика.

Как уточняет портал «Клопс», мужчина поджег дом соседки из-за возникшего с ней конфликта. По его словам, женщина не рассчиталась с ним полностью за обустройство бетонных дорожек на ее участке.

Пьяный мужчина затаил обиду, он решил расправиться с женщиной. Обвиняемый залил бензином пол на веранде и входную дверь, после чего поджег. Женщина смогла спастись, покинув квартиру через окно.

