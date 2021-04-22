Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу России Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства республики, сообщает ТАСС.

Глава МИД потребовал вернуть их всех на свои места в московском дипломатическом представительстве. По его словам, Прага ожидает решение Москвы до 12:00 (13:00 мск) 22 апреля.

«Если оно (решение) не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — заявил Кулганек.

Министр объяснил, что высылка 20 чешских дипломатов из Москвы, включая заместителя посла, «практически парализовала» работу посольства Чехии. В то же время, он считает, что «высылка [из республики] 18 сотрудников [российских] спецслужб ничем не угрожает [деятельности] российского посольства в Праге».

Ранее новый глава МИД Чехии назвал крайне сложными отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.