Захарова заявила, что власти Чехии хотят «Кафку сделать былью»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ультиматум Праги по высланным чешским дипломатам и объявила о вызове чешского посла в МИД. Об этом она написала на личной странице в Facebook.

«Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что с Россией такой тон недопустим. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, разговор с послом Чехии будет продолжен завтра в министерстве.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.