МИД РФ объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства США

Заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, сообщается на сайте российского МИД.

Согласно заявлению министерства, дипломаты должны покинуть Россию до 22 мая.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б. Горман», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время со стороны России последуют новые ответные меры на последние «незаконные» антироссийские санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 16 российских организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. Также в рамках новых ограничительных мер США выслали 10 российских дипломатов.