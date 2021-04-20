Украинский депутат устроил скандал во время выступления в ПАСЕ

Депутат от Украины Алексей Гончаренко достал флаг страны во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, спровоцировав скандал, сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что Гончаренко возмутило отсутствие упоминания в докладе «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы» территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Заявив о желании напомнить о «войнах в Европе», украинский делегат вытащил сине-желтое полотнище.

После этого председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление Гончаренко, подчеркнув, что такое поведение не разрешено в ассамблее, и указал ему на неоднократное нарушение правил.

В ответ на это депутат возмутился и стал отстаивать возможность выступать с национальным флагом. Дамс был вынужден отключить парламентарию микрофон и попросил подготовить доклад по этому инциденту.

Гончаренко известен своим провокационным поведением на сессиях ПАСЕ. Так, в октябре 2018 года он демонстративно надел резиновые перчатки, после того, как к нему обратились российские журналисты, а также выкрикивал националистические лозунги.