Меркель выступила за диалог с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что на данный момент необходимо оставаться в диалоге в Россией, передает РИА «Новости».

«В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, может ли Россия покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы.

До этого российский парламентарий Петр Толстой посчитал, что Россия не должна терпеть «унизительную историю» с трехсторонним механизмом реагирования на нарушение устава СЕ. В случае запуска данной процедуры против РФ Москва должна быть готовой прервать свое участие в ПАСЕ.