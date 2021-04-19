Кулеба предложил ЕС ввести новые санкции против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил коллегам из Европейского союза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Кулеба в понедельник, 19 апреля, по приглашению представителя Евросоюза Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Украинский министр заявил, что на соответствующем заседании проинформировал европейских дипломатов об «опасном курсе РФ на обострение».
По его словам, в первую очередь необходимо подготовить новый пакет секторальных санкций против России. Он выразил мнение, что персональных санкций уже недостаточно.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе считают, что сложилась крайне опасная ситуация на границе России и Украины, и призывает Россию отвести войска от границы.
В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.
Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.