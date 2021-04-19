Песков рассказал, кто примет участие в послании президента Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о составе участников послания президента Федеральному Собранию.

По его словам, слушать послание главы государства Владимира Путина кроме Федерального Собрания будет губернаторский корпус.

«Будет нижняя и верхняя палаты, будет губернаторский корпус. Это то, что могу сейчас подтвердить», — рассказала Песков.

Ранее стало известно, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет 21 апреля в выставочном зале Манеж.

До этого Песков сообщал, что послание Путина парламенту будет «постковидным».

Сам Путин заявлял, что уже работает над посланием Федеральному Собранию. По его словам, в послании традиционно будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития России, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.