Песков рассказал, кто примет участие в послании президента Федеральному Собранию

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о составе участников послания президента Федеральному Собранию.

По его словам, слушать послание главы государства Владимира Путина кроме Федерального Собрания будет губернаторский корпус.

«Будет нижняя и верхняя палаты, будет губернаторский корпус. Это то, что могу сейчас подтвердить», — рассказала Песков.

Ранее стало известно, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет 21 апреля в выставочном зале Манеж.

До этого Песков сообщал, что послание Путина парламенту будет «постковидным».

Сам Путин заявлял, что уже работает над посланием Федеральному Собранию. По его словам, в послании традиционно будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития России, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.