В МИД нашли связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой переворота в Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения от готовящегося Западом переворота на территории Белоруссии. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия-1».
По словам представителя российского ведомства, западным партнерам потребовалось сделать так, чтобы перекрыть важность информации, опубликованной РФ и Белоруссией. Как считает Захарова, действия Праги являются карикатурными и выполнены только для того, чтобы «любой ценой отвести внимание от фактологической информации».
Ранее появилась информация, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко.
Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.