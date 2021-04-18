В МИД нашли связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой переворота в Белоруссии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения от готовящегося Западом переворота на территории Белоруссии. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя российского ведомства, западным партнерам потребовалось сделать так, чтобы перекрыть важность информации, опубликованной РФ и Белоруссией. Как считает Захарова, действия Праги являются карикатурными и выполнены только для того, чтобы «любой ценой отвести внимание от фактологической информации».

Ранее появилась информация, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко.

Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.