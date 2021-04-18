В МИД нашли связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой переворота в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения от готовящегося Западом переворота на территории Белоруссии. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя российского ведомства, западным партнерам потребовалось сделать так, чтобы перекрыть важность информации, опубликованной РФ и Белоруссией. Как считает Захарова, действия Праги являются карикатурными и выполнены только для того, чтобы «любой ценой отвести внимание от фактологической информации».

Ранее появилась информация, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко.

Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.