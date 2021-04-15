Байден назвал разговор с Путиным откровенным и уважительным

Президент США Джо Байден рассказал о своем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего выступления по вопросам, связанным с Россией. Трансляцию ведет Белый дом.

«Ранее на этой неделе я говорил с президентом России Владимиром Путиным о природе наших отношений, отношений между нашими двумя странами. Это была откровенная, уважительная беседа <...> У меня и президента Путина есть значительная ответственность за направление этих отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьезно, я уверен, что он относится к ней так же», — поделился американский лидер.

Глава США также заявил, что предлагает Путину личную встречу в Европе летом текущего года.

«Я предлагаю встретиться лично этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд проблем, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас», — добавил Байден.

12 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

В ходе переговоров Байден предложил российскому коллеге провести встречу в нейтральной стране.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.