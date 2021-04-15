Белый дом: Байден предупреждал Путина о санкциях

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о введении антироссийских санкций за кибератаки и вмешательство в выборы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Президент провел разговор с президентом Путиным снова и сказал ему, что Соединенные Штаты на этой неделе ответят на кибервзлом SolrWind и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы делаем сегодня», — сказал он.

Ранее США обещали ответить на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия. После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.